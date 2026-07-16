Frosinone – “Estalent Show” entra nel vivo: sul palco i protagonisti dei talent televisivi

Si è aperta la settimana dedicata a “Estalent Show”, il nuovo format inserito nel cartellone della XII edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica – Città di Frosinone, organizzato dal Comune di Frosinone con il Conservatorio “Licinio Refice”, diretto dal M° Mauro Gizzi, in collaborazione con la Pro Loco di Frosinone. La manifestazione, presentata da Mary Segneri con Paolo Colasanti alla conduzione del prefestival, è sostenuta dalla Banca Popolare del Cassinate (main partner) e dal Gruppo Turriziani Petroli, il cui contributo rende possibile la realizzazione della rassegna, voluta dal Sindaco, Riccardo Mastrangeli, con gli assessori Simona Geralico (cultura e turismo) e Rossella Testa (centro storico).

Dopo la serata inaugurale di mercoledì 15, che vede in giuria Rossella Erra e sul palco David Mazzoni (“Italia’s Got Talent”), Gino e Noemi Scannapieco (“The Voice Generation”) e Mario Insenga (“The Voice Senior”), Estalent Show torna il 16, 17 e 19 luglio, sempre alle 21 in piazza Turriziani, con nuovi protagonisti provenienti dai più celebri talent show televisivi. Al termine di ogni serata, la giuria, affiancata dal pubblico che esprimerà il proprio gradimento attraverso l’applausometro, decreterà il vincitore che accederà direttamente alla finale di domenica 19 luglio.

Giovedì 16 luglio, accanto ai due docenti del Conservatorio “Refice”, siederà in giuria Antonio Mezzancella. Sul palco si esibiranno Michela Salluce, Francesco Ambrosi e Annagiulia Fusco, tutti provenienti da “The Voice Kids”.

Venerdì 17 luglio sarà invece la volta del M° Stefano Palatresi, che affiancherà i docenti del Conservatorio in giuria. In programma le esibizioni di Giandomenico Morello, mago illusionista già protagonista di “Viva Rai2!”, Maria Teresa Reale, vincitrice di “The Voice Senior”, e Neimana, cantante ventriloqua nota per “Dalla strada al palco”.

La serata conclusiva di domenica 19 luglio, durante la quale sarà proclamato il vincitore di Estalent Show tra i tre finalisti, vedrà la partecipazione, in qualità di giurata d’eccezione, dell’attrice e conduttrice Anna Falchi.

Tutti gli aggiornamenti, le curiosità e le novità della manifestazione sono disponibili sui canali social del Festival.