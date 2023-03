ESSERCI O NON ESSERE Costruiamo in rete la nostra destinazione turistica

L’incontro della DMO Ciociaria-Valle di Comino il 10 marzo ad Alvito per rilanciare la forza della rete a beneficio della destinazione turistica Un evento per fare il punto sulla rivoluzione che rappresentano le Destination Management Organization, nell’ambito soprattutto della Regione Lazio, e per consolidare questo strumento come formula vincente per la costruzione della destinazione turistica VALLE DI COMINO, costruire e far continuare a crescere il concetto di rete che porti benefici al territorio. Questo è lo spunto ma anche la provocazione che vuole lanciare l’evento organizzato dalla DMO Ciociaria-VALLE DI COMINO il prossimo 10 marzo 2023, nella splendida cornice del Palazzo Gallio di Alvito, dal titolo: “Esserci o non essere: conosciamo e costruiamo in rete la nostra destinazione turistica” durante il quale interverranno soci, stakeholder, tecnici e personalità del mondo dell’università, della politica e dell’economia del territorio. Il DM Federico Campoli ha sottolineato come tante persone (sia nella compagine pubblica che in quella privata) si siano già messe in gioco con ottimi risultati: “…il futuro del turismo della Ciociaria e della Valle di Comino è nelle mani di chi ha voglia di fare e stiamo scoprendo che questi talentuosi e volenterosi attori non sono per niente pochi! La DMO non nasce come un ente statale, ma come un organismo locale capace di far parlare e collaborare il pubblico e il privato per la condivisione e la costruzione di un percorso che possa far cogliere opportunità sempre più interessanti ai comuni e sia in grado di aiutare i grandi e i piccoli operatori a crescere attraverso un loro ruolo attivo nella promozione turistica e nelle azioni di sviluppo locale coordinate dalla DMO e basate sulla cooperazione. Il potenziale è alto, basta solo sapere come sfruttarlo”. L’incontro avrà luogo a partire dalle ore 16.30 presso il Palazzo Gallio di Alvito e si concluderà con una aperitivo di degustazione dei prodotti del territorio. Per motivi organizzativi l’ingresso è previsto solo con invito. Coloro che sono interessati a partecipare possono inviare un messaggio all’indirizzo email dmociociariacomino@gmail.com o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3807463842. 1 Programma Inizio ore 16:30 Presenta: Luigi Gabriele Presidente Consumerismo Saluti istituzionali e ringraziamenti Luciana Martini – Sindaca di Alvito Donato Bellisario – Presidente DMO Ciociaria-VALLE DI COMINO Luca Di Stefano – Presidente della Provincia di Frosinone Interventi Prima parte – “Parola ai soci della DMO” Federico Campoli – Destination Manager DMO Ciociaria-VALLE DI COMINO Angela Vallone – Consulente per la Comunicazione DMO Ciociaria-VALLE DI COMINO Pancrazia di Benedetto – Sindaca di Campoli Appennino Maurizio Sidonio – Vicepresidente DMO Ciociaria-VALLE DI COMINO Sabrina Venditti – Biodistretto “Valle di Comino” – Agriturist Giovanni Cannata – Presidente PNALM e Magnifico Rettore Università Mercatorum Seconda parte – “Istituzioni e territorio” Giovanni Maria De Vita – Consigliere Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Marco Dell’Isola – Magnifico Rettore dell’Università di Cassino Giovanni Acampora – Presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina Vincenzo Formisano – Presidente della Banca Popolare del Cassinate Conclusioni a cura del Presidente Donato Bellisario 2 DMO Ciociaria-VALLE DI COMINO La DMO ‘Ciociaria – VALLE DI COMINO’ rintraccia nell’omonima Valle di Comino il proprio territorio d’azione. In questo splendido angolo del Lazio meridionale, a due passi da Roma e Napoli, a confine con Abruzzo e Molise, ricadono le sue iniziative, le azioni e i suoi progetti di sviluppo turistico e territoriale. Una rete essenziale e sinergica L’obiettivo è un’omogeneità d’insieme facilitando i rapporti tra enti, associazioni e privati interessati alla valorizzazione del territorio e alla promozione turistica. Collettore e sviluppatore di idee Oltre al suo ruolo di facilitatore la DMO punta a diventare un laboratorio territoriale a garanzia di un’erogazione uniforme dei servizi e di un elevato standard qualitativo ed esperienziale riferito ad un prodotto turistico progettato in maniera innovativa, sostenibile, originale ed accessibile a beneficio dei visitatori e dei residenti. Una nuova destinazione turistica fuori dalle rotte tradizionali La DMO intende creare un’inedita e funzionale offerta turistica integrata, proporre prodotti turistici originali ed innovativi e realizzare iniziative di marketing che aumentino la visibilità del proprio areale di riferimento, la Valle di Comino. Un luogo davvero tutto da scoprire, ancora ricco di valore identitario e di tradizioni, di miti e di leggende imperniate nella sua storia millenaria, di cui il turista diventa protagonista secondo un nuovo concept di turismo immersivo e sostenibile, a contatto con le comunità locali e con la natura.

COMUNICATO STAMPA

Correlati