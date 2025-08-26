Espulso cittadino serbo di 45 anni, già tratto in arresto nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato

Lo stesso era stato colto in concorso con altri due pregiudicati a commettere un furto.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Frosinone ed in particolare personale della Squadra Mobile e dell’UPGSP aveva tratto in arresto tre persone con l’accusa di furto e ricettazione in concorso e per le quali il P.M. di turno della Procura della Repubblica di Frosinone ne aveva disposto la misura degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Dopo l’avvenuta convalida dell’ arresto, l’ Ufficio Immigrazione della Questura ha svolto i dovuti accertamenti sulla situazione del cittadino serbo, risultato essere irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti condanne per furti in abitazione, atti persecutori e minacce.

Così, dopo aver ottenuto il nulla osta all’espulsione, l Ufficio Immigrazione ha predisposto il relativo provvedimento firmato dal Prefetto e l’ accompagnamento alla frontiera firmato dal Questore.

Dopo la convalida dei provvedimenti da parte del Giudice di Pace, che ha ravvisato la pericolosità dello straniero, il Serbo è stato condotto a Fiumicino ed imbarcato sul volo diretto verso il Paese natio.

Non potrà più fare rientro sul territorio nazionale, pena l’ arresto in flagranza e l’immediato respingimento alla frontiera.

FOTO ARCHIVIO