ESPLOSIONE VIA CAPOCCI A CASSINO, CIACCIARELLI: AVVIARE UN TAVOLO DI CONFRONTO CON LE FORZE DELL’ORDINE PER GARANTIRE LA LEGALITÀ NEI QUARTIERI ATER

“La forte esplosione che ha interessato un’autovettura parcheggiata all’interno del quartiere Ater di via Capocci a Cassino ha scosso profondamente la nostra comunità, aprendo una riflessione sulla necessità di mantenere alta l’attenzione sui fenomeni criminali esistenti, con particolare riguardo alle realtà di edilizia residenziale pubblica.Nell’esprimere massima fiducia nel ruolo delle forze dell’ordine, complimentandomi per la tempestività del loro intervento, ritengo doveroso aprire un focus sulla necessità di intervenire, attraverso l’avvio di un nuovo confronto istituzionale, con azioni mirate per garantire l’ordinaria vivibilità nei quartieri di edilizia residenziale pubblica, annullando completamente qualsiasi tentativo di insediamento criminale.Per tale ragione, come già compiuto in collaborazione con Ater Roma, ritengo utile e funzionale replicare anche nelle province un nuovo modello di sicurezza dei complessi Ater attraverso l’introduzione di alloggi da destinare alle forze dell’ordine, così da eliminare l’idea di quartieri popolari quale sinonimo di degrado ed abbandono.Ringrazio, nuovamente, le forze dell’ordine per l’intervento e per la costante operatività nel nostro territorio.”Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

