Esplosione nella notte a Ceccano: nel mirino il bancomat della BCC

Un boato nel cuore della notte ha svegliato alcuni residenti di Ceccano. Erano da poco passate le 4 quando ignoti hanno colpito la filiale della Banca di Credito Cooperativo di Roma in via Anime Sante, utilizzando un ordigno per far saltare lo sportello bancomat.

Dopo l’esplosione, i responsabili sarebbero riusciti a recuperare il denaro custodito all’interno dell’ATM, per poi dileguarsi rapidamente. La somma sottratta non è stata ancora resa nota. Le prime informazioni parlano di un’azione condotta da tre o quattro individui, con il volto coperto e abiti scuri, fuggiti a bordo di un’auto di colore scuro.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Ceccano, affiancati dai militari della Compagnia di Frosinone. Le indagini sono in corso: gli investigatori stanno passando al vaglio ogni elemento utile, comprese le registrazioni degli impianti di videosorveglianza della zona.

Quanto accaduto si inserisce in una scia di episodi simili che stanno interessando il territorio nelle ultime settimane. Quello di Ceccano è infatti il terzo assalto con esplosivo a un bancomat in un arco di tempo molto ristretto, dopo i casi registrati nei comuni di Cervaro ed Esperia.

Foto archivio