Esplosione nella notte a Ceccano: danneggiata un’attività commerciale, indagano i Carabinieri

Momenti di paura nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio a Ceccano, dove una forte esplosione ha interrotto il silenzio poco dopo la mezzanotte. Il boato è stato percepito chiaramente non solo in città, ma anche nei vicini comuni di Patrica e Supino, spingendo molti residenti a riversarsi sui social network per chiedere informazioni sull’accaduto.

Le prime verifiche hanno permesso di individuare il punto dell’esplosione: l’episodio si è verificato davanti a un’attività commerciale situata nella zona industriale di Ceccano, lungo la Strada Regionale 156 dei Monti Lepini, nei pressi dell’Asse Attrezzato e dell’area di via Valle Fioretta.

L’esplosione, provocata da un ordigno la cui tipologia è ancora al vaglio degli investigatori, ha causato seri danni alla struttura. La quantificazione precisa delle conseguenze sarà possibile soltanto dopo il completamento dei rilievi tecnici.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Torrice, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’esplosione, ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

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