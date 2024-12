Esplosione in una palazzina ad Aprilia: morto ragazzo di 13 anni e la nonna, c’è anche un ferito grave. Cosa è successo

Esplosione nel pomeriggio di oggi in una palazzina in via Apollo alla periferia di Aprilia, nella zona del Genio Civile. Secondo le prime informazioni ci sono due vittime, un ragazzo di 13 anni e sua nonna. L’esplosione sarebbe stata provocata da una bombola a Gpl che ha danneggiato un muro provocando successivamente un grosso incendio.Al momento risulta ferito gravemente anche un uomo. Sul posto stanno lavorando i soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco.

fonte e foto leggo.it

