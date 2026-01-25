Esplosione agli Altipiani di Arcinazzo, muore uomo originario di Trevi nel Lazio

Era originario di Trevi nel Lazio Luigi Calami, conosciuto da tutti come Gigi, l’uomo di 70 anni che ha perso la vita nella tragica esplosione avvenuta nella giornata di oggi, 25 gennaio, agli Altipiani di Arcinazzo, dove da tempo risiedeva con la famiglia. L’area si trova al confine tra le province di Roma e Frosinone.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una violentissima deflagrazione – provocata presumibilmente dallo scoppio di una bombola di gas – ha completamente distrutto un appartamento situato all’interno di una palazzina nel cuore del centro abitato. L’esplosione è stata di tale intensità da proiettare il corpo della vittima sulla strada sottostante. Inutili, purtroppo, i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i Vigili del fuoco del distaccamento di Fiuggi e i Carabinieri, impegnati sia nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, sia negli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell’esplosione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori resta quella di una fuga di gas, ma saranno le verifiche tecniche a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, ancora incredula di fronte a una tragedia che ha sconvolto l’intera zona. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti dagli organi competenti, mentre proseguono i rilievi per fare piena luce su quanto accaduto.

