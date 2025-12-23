Esplode una cisterna nell’area di servizio sull’A1: momenti di grande paura

Momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A1, all’altezza del territorio di Teano, dove una cisterna è esplosa all’interno di un’area di servizio situata poco prima del casello di Caianello. L’episodio, secondo le prime informazioni, sarebbe riconducibile a un incidente la cui esatta dinamica è ancora in fase di accertamento.

Il mezzo pesante, per cause non ancora chiarite, avrebbe preso fuoco mentre stava entrando nell’area di sosta. In pochi minuti le fiamme avrebbero avvolto la cisterna fino alla violenta esplosione, avvertita anche a notevole distanza e accompagnata da una densa colonna di fumo.

Fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente del camion e i dipendenti del vicino autogrill, resisi immediatamente conto del pericolo, sono riusciti a mettersi in salvo prima della deflagrazione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Sono in corso anche le verifiche strutturali sugli edifici limitrofi, che avrebbero subito danni a causa della forte onda d’urto provocata dall’esplosione.

La situazione è costantemente monitorata dalle forze dell’ordine e dai tecnici competenti. Ulteriori accertamenti serviranno a chiarire le cause dell’incidente e ad escludere eventuali rischi residui per la sicurezza dell’area.

Foto fb Danilo Grossi

