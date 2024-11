Esplode la casa, uomo trovato morto in strada: è un mistero

Un uomo è stato trovato morto nel centro storico di Besenello, appena fuori dalla sua abitazione, nella quale ci sarebbe stata un’esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas. Sul posto dalle 6.50 di questa mattina sono presenti i vigili del fuoco volontari di Besenello, i vigili del fuoco permanenti di Trento, gli operatori sanitari e i carabinieri di Rovereto, che indagano per capire se la morte dell’uomo sia legata all’esplosione.I soccorsi sanitari sono stati allertati nelle prime ore di questa mattina da un passante che si stava recando al lavoro quando ha visto in via Trento, a Besenello, il corpo dell’uomo in strada. Sul posto sono subito intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Besenello in supporto agli operatori del 118, intervenuti con l’elisoccorso. I vigili del fuoco hanno accertato che all’interno dell’abitazione c’è stata un’esplosione: nella casa erano presenti diversi detriti e un muro era caduto. Sul posto ora, oltre ai vigili del fuoco permanenti di Trento, anche i carabinieri di Rovereto, che indagano per capire se la morte dell’uomo sia legata all’esplosione. FONTE LEGGO.IT

Correlati