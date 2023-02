Esplode fabbrica di fuochi d’artificio: soccorsi sul posto

Intorno a mezzogiorno è avvenuta una forte esplosione all’interno di una fabbrica che produce polvere pirica per fuochi d’artificio, è successo a Pontecorvo lungo la provinciale per San Giovanni Incarico. Nell’incidente è rimasto ferito il proprietario, ma sembra non sia in pericolo di vita, avrebbe riportato ustioni alle mani e al viso. Sul posto sanitari del 118,vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Foto archivio

