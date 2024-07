Esperto in Sostenibilità & ESG Management. Presentato il Corso di Alta Formazione: record di candidati

Centodue candidati per cinquanta posti disponibili. Questi i numeri relativi al Corso di Alta Formazione per “Esperto in Sostenibilità & ESG Management 2024” presentato nella mattinata di ieri, lunedì 15 luglio, nella Sala Papetti della sede frusinate della Camera di Commercio Frosinone Latina. Un Corso gratuito promosso dall’ente camerale, in collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, attraverso l’Azienda Speciale Informare de il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università.

Sostenibilità & ESG Management è un percorso di eccellenza che si rivolge a diplomati, laureati, occupati e disoccupati residenti nelle province di Frosinone e Latina e/o occupati in imprese iscritte alla Camera di Commercio di Frosinone Latina, con l’intento di formare specialisti nella gestione operativa delle tematiche ascrivibili a sostenibilità e ESG Management.

Alla conferenza stampa, che ha anticipato la prova di selezione, hanno presenziato: Giovanni Acampora, Presidente della Camera di Commercio; Guido D’Amico, componente di giunta della CCIAA, con delega a Green Economy ed Economia Circolare; il Magnifico Rettore dell’Università di Cassino, Marco Dell’Isola; il Prof. Giuseppe Russo, Responsabile scientifico e Coordinatore didattico del Corso ed il Prof. Raffaele Trequattrini, Commissario del Consorzio Unico del Lazio.

“La Camera di Commercio è in prima linea sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare e la sinergia che abbiamo instaurato con l’Unicas è frutto di una visione comune basata sulla concretezza delle azioni, nella logica di creare opportunità di crescita e sviluppo per il territorio. Stiamo vivendo un momento di profondo cambiamento e per affrontare la transizione green abbiamo tutti la responsabilità di compiere questo percorso, perché siamo tutti coinvolti: istituzioni, imprese e cittadini; nessuno è esonerato dal cambiamento. Alle Istituzioni spetta il compito di creare le condizioni perché le imprese possano attrezzarsi al meglio e le competenze sono il primo fattore abilitante. Il Corso che oggi viene presentato è un ulteriore tassello nel solco di una formazione di esperti di Alto profilo che stiamo mettendo a disposizione del territorio. Alla luce dell’elevato numero di domande pervenute, chiederemo alla Giunta, che sono certo non si tirerà indietro, di poter realizzare una seconda edizione di questo Corso come abbiamo fatto per quello di Esperto Ambientale”. – Ha commentato il Presidente Acampora.

Sulla stessa linea Guido D’Amico che ha argomentato: “La certificazione delle competenze è un driver che da tempo come ente camerale perseguiamo per lo sviluppo del tessuto economico ed imprenditoriale dei territori. La Camera di Commercio crede fortemente nei valori della sostenibilità e per questo abbiamo voluto questo nuovo Corso di Alta Formazione, in collaborazione con un partner storico quale è l’Unicas, nella consapevolezza che i modelli di business sostenibili stiano guidando le imprese verso una nuova era. Noi abbiamo il dovere di assicurare a quelle stesse imprese figure adeguatamente formate per accompagnarle in questo percorso. Dopo il successo del Corso di Alta Formazione per Esperto Ambientale, l’alto numero di domande pervenuto per questo nuovo percorso formativo, ci fa comprendere che siamo sulla strada giusta, quella della concretezza”.

Il Magnifico Rettore Marco Dell’Isola ha evidenziato: “Una strada ormai da tempo avviata, quella che vede la collaborazione tra Camera di Commercio e Unicas, che si consolida con l’avvio di questo nuovo importante Corso. Un altro passo avanti per il territorio grazie al grande impegno profuso su questi temi da D’Amico e Russo che hanno saputo intercettare le necessità delle imprese dando loro risposte con un percorso formativo di alto profilo. Una sensibilità ambientale e sociale della quale oggi abbiamo certamente necessità, non solo per rispondere alle istanze delle grandi imprese ma anche a quelle delle piccole realtà che meritano di veder valorizzato il loro background. Tutta la filiera della formazione è permeata di questi valori e la cerniera creata con il lavoro sinergico portato avanti con la Camera di Commercio è fondamentale per proseguire nel solco tracciato. Il dialogo tra le piccole Università territoriali come la nostra e il mondo delle imprese resta la carta vincente per perseguire un cammino di sviluppo che dovrà essere necessariamente sostenibile”.

Giuseppe Russo, Professore Associato dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale DIPEG ha aggiunto: “Puntare sulla formazione significa garantire al territorio professionisti che sappiano colmare le grandi lacune di un settore in continua evoluzione con ricadute positive sulle imprese e sull’economia locale. Il Corso di Alta Formazione per Esperto in Sostenibilità & ESG Management si propone l’obiettivo di fornire ai partecipanti scenari, metodologie e strumenti per mettere a sistema una condotta di impresa responsabile e sostenibile in riferimento ai principali ambiti di gestione: dai processi, alle persone, ai prodotti, con particolare riferimento agli impatti che l’operato dell’impresa produce sugli stakeholder, sull’ambiente e sulla società. Particolare attenzione sarà dedicata alla messa a punto di modelli di business sostenibili, in grado di coniugare sinergicamente obiettivi di redditività, competitività, creazione di valore per gli stakeholder e tutela dell’ambiente nella logica dei principi ESG”.

Piena condivisione degli obiettivi è stata espressa dal Prof. Trequattrini che ha commentato: “Un Corso di questo tipo ha un grande valore per due principali ragioni: in primis perché il tema della sostenibilità, dal punto di vista manageriale, è centrale per le sfide che le nostre imprese dovranno vincere; in secondo luogo perché, come studioso delle tematiche economico-aziendali, i principi dell’ESG sono strettamente collegati alla capacità delle imprese di rendicontarli per trasferirli agli stakeholder. Come Commissario del Consorzio Unico, tra le prime cose che ho chiesto, c’è stato proprio un “bilancio” delle attività volte alla sostenibilità. Rendicontare ai nostri stakeholder il livello di sensibilità nei confronti dei temi ESG deve e dovrà continuare ad essere una delle mission del Consorzio Unico del Lazio. Grazie a questo nuovo Corso avremo sul territorio nuovi esperti in materia che daranno un grande contributo alle nostre imprese”.

Il Corso, con frequenza obbligatoria e della durata complessiva di 150 ore, prenderà il via il prossimo autunno e si svolgerà in modalità formazione a distanza sincrona (FAD).

COMUNICATO STAMPA