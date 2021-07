Esperia, protesta ANVM per mancato invito a manifestazione sulle marocchinate

Si è svolta ieri mattina, a Esperia (FR), una manifestazione denominata “Giornata della Memoria”, organizzata dall’amministrazione comunale, durante la quale è stato inaugurato un giardino, si sono succeduti degli interventi e si è svolto un breve concerto bandistico.

Sull’argomento interviene il presidente dell’associazione nazionale vittime delle marocchinate, Emiliano Ciotti, sottolineando il mancato invito al sodalizio da lui presieduto e il basso profilo storico della manifestazione.

“Il mancato invito all’ANVM e un’offesa alle vittime delle marocchinate – dichiara Ciotti – una grave scortesia che se fosse stata fatta a qualche altra associazione avrebbe scatenato un putiferio.

Ma da questi amministratori comunali, un atteggiamento di chiusura totale ce lo aspettavamo. Sono gli stessi che in consiglio comunale hanno fatto ritirare la mozione sulle marocchinate, perché non gli piaceva questo termine, che è di uso comune dal 1946. Inoltre – prosegue Ciotti – sono gli stessi che non hanno sentito il dovere di partecipare alla manifestazione del 18 maggio scorso, organizzata dal nostro sodalizio in 60 comuni del Lazio e dell’Italia.

Oggi abbiamo assistito seduti tra il pubblico alla manifestazione – dice Ciotti – e non possiamo esimerci dal registrare il basso profilo storico dell’evento. Inoltre, abbiamo riscontrato alcune inesattezze negli interventi che si sono succeduti e, soprattutto, non sono stati citati gli autori di questi crimini. Quasi si avesse paura a fare il nome di chi compì questi efferati delitti, e cioè le truppe coloniali dell’Esercito Francese.

Se fossimo stati invitati, in quanto unica associazione che ricorda e difende la memoria delle vittime delle marocchinate, avremmo potuto dare il nostro apporto, forti del bagaglio di conoscenze accumulato in un decennio di ricerche storiche e pubblicazione di libri.

Altre amministrazioni comunali lo hanno fatto – conclude Ciotti – l’ultima in ordine di tempo Fontana Liri, dove il consiglio comunale ha approvato una mozione da noi proposta per celebrare il 18 maggio di ogni anno la “Giornata Nazionale in Memoria delle vittime delle marocchinate”. Un’occasione persa, invece, dagli amministratori di Esperia.

Comunicato stampa ANVM, associazione nazionale vittime delle marocchinate