Esperia. Patrizio Caporusso sarà il candidato sindaco della lista “Esperia che cambia”

ESPERIA PATRIZIO CAPORUSSO SARA’ IL CANDIDATO SINDACO DELLA LISTA “ESPERIA CHE CAMBIA ”

“Sarà il dott. Patrizio Caporusso, noto e stimato professionista locale, il candidato a sindaco della lista che il movimento civico “Esperia che cambia” metterà in campo al prossimo appuntamento elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Esperia.

Tale movimento, cui ha dato vita il gruppo consiliare uscente della lista “Uniti per Esperia 2”, il gruppo che fa riferimento a Giuliano Di Lanna ed altri cittadini, è nato con il fine di unire persone che, a prescindere da idealità politiche personali, siano disposte ad impegnarsi per il bene e per lo sviluppo futuro della nostra comunità, lavorando, qualora eletti, alla realizzazione di un programma amministrativo condiviso e rispettoso delle esigenze dell’intera popolazione locale.

Il dott. Caporusso, dopo aver ringraziato tutti per l’incarico conferitogli, ha detto che è sua ferma intenzione impegnarsi per far uscire Esperia da una situazione di stallo in cui sembra essere precipitata in questi ultimi anni e che, per raggiungere tale obiettivo, cercherà di coinvolgere tutte le persone di buona volontà che vorranno aderire al movimento ed impegnarsi in prima persona nella costituzione della lista per il rinnovo del futuro consiglio comunale.

In tempi brevi il movimento “Esperia che cambia” si doterà di una sede pubblica e di tutti gli strumenti necessari per accogliere adesioni, proposte e suggerimenti tesi ad arricchire e migliorare la propria proposta amministrativa. Si precisa, comunque, è aperto a tutti ed in particolare a tutti coloro che vogliono dare un proprio contributo di idee e di impegno personale per costruire un futuro migliore per le giovani generazioni esperiane.”

Lo dichiara, in una nota, il movimento civico “Esperia che cambia”