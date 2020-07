Esperia (FR) – Vanno a caccia in periodo non consentito e con il fucile del padre di uno dei due: tre denunciati

Nella decorsa notte, in Esperia, i militari della locale Stazione Carabinieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, deferivano in stato di libertà rispettivamente due 25enni, per “esercizio venatorio in periodo non consentito e porto abusivo di armi” ed un 57enne, per “omessa custodia di armi”, tutti residenti in zona ed incensurati.In particolare, i militari sorprendevano i due giovani nella frazione Monticelli del predetto comune, mentre esercitavano la caccia al cinghiale in periodo non consentito, con un fucile semiautomatico e nr. 2 cartucce a palla cal. 20, risultati di proprietà del padre di uno dei due, che venivano sottoposti a sequestro. Nel medesimo contesto, inoltre, il personale operante procedeva al ritiro cautelativo di due fucili sovrapposti, un fucile semiautomatico, un fucile doppietta e settantadue cartucce, il tutto legalmente detenuto dai tre indagati, nonchè dei titoli di porto d’armi uso caccia in corso di validità, ai fini della successiva proposta di divieto di detenzione armi. Nel corso del controllo delle armi in possesso di uno dei due giovani, venivano altresì rinvenute e sottoposte a sequestro nr. 4 cartucce da caccia cal. 20 in sovrannumero rispetto alle nr. 25 denunciate e, pertanto, quest’ultimo veniva deferito all’A.G. anche per detenzione illegale di munizioni ed omessa denuncia all’autorità di P.S..

