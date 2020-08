Esperia (FR) – Incendio doloso, arrestato 54enne

Nella tarda mattinata di ieri in Esperia , i militari del dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo, nel corso di mirato servizio di controllo del territorio teso anche alla prevenzione degli incendi boschivi ( che già nei giorni scorsi hanno interessato alcuni ettari di macchia mediterranea in quella zona, domati grazie all’ausilio di canadeir e di personale della Protezione Civile ), hanno tratto in arresto per “incendio doloso” un 54 enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio, e contro la persona.Il prevenuto è stato sorpreso dai militari operanti intento ad appiccare il fuoco ad alcune sterpaglie sulla via Provinciale 159 e nelle immediate vicinanze di una pineta, mediante l’utilizzo di una tanica contenente olio motore. L’incendio propagatosi andava ad interessare circa 1000 mq di terreno ma veniva prontamente domato dai Vigili del Fuoco di Cassino. Sul posto veniva rinvenuta e sottoposta a sequestro una lattina con olio motore, utilizzata per lo scopo. Il predetto, espletate le formalità di rito, veniva sottoposto al regime della detenzione domiciliare, in attesa della convalida da parte della competente Autorità Giudiziaria.L’arrestato odierno nella notte 19 agosto u.s. si era reso responsabile anche dell’imbrattamento dei display di alcuni sportelli postamat ubicati in Pontecorvo ed Aquino, mediante l’utilizzo di bombolette di vernice spray, venendo pertanto denunciato per danneggiamento.

