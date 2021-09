Esperia che Cambia, il candidato sindaco Patrizio Caporusso: “In bocca al lupo ai giovani studenti”

“Ritornare sui banchi di scuola, vuol dire prepararsi ad un futuro migliore e per questo invio a tutti i giovani studenti di Esperia, il mio in bocca al lupo. Dopo quasi due anni di disagi e mancanza di contatto, finalmente i nostri ragazzi potranno rivedere amici, insegnanti e in molti casi, fare nuove esperienze. Lo studio, la formazione, l’apprendimento devono essere il volano per una vita fatta di sucessi e gratificazione. Esperia ha tante eccellenze che grazie agli studi conseguiti riescono a tenere alto il nome del paese ed a loro va tutta la nostra riconoscenza. Un primo giorno di scuola che, però, è stato costellato da disagi e malumori visto che, pur di cercare di ottenere qualche consenso, l’amministrazione uscente ha autorizzato i lavori di verniciatura delle ringhiere antistanti l’edificio scolastico proprio nel primo giorno di scuola. Come se in questi tre mesi di fermo dell’attività scolastica non ci fosse stato tempo e modo. Lavori che hanno provocato disagi visto che non è stato possibile percorrere il marciapiede. Un classico esempio di ‘lavoretto pre elettorale’ come i tanti ‘rappezzamenti di asfalto’ che in questi giorni, a macchia di leopardo, stanno spuntando in tante zone di Esperia. Un passato che non cambia non può creare sviluppo e crescita all’interno di una comunità”.

Comunicato stampa