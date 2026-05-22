Esperia: arrestato per violenza su minore, pena definitiva di 3 anni”

In Esperia (, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, arrestando un 73enne del luogo.L’uomo dovrà scontare una pena definitiva di 3 anni, 8 mesi e 28 giorni di reclusione per violenza sessuale su minore, reato commesso a Esperia tra metà 2016 e aprile 2017. La condanna è ormai irrevocabile e giunta a sentenza definitiva.Al termine delle formalità di rito, il condannato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino, dove sconterà la pena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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