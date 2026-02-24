Esordio vincente per il pilota frusinate: trionfo stagionale su Skoda Fabia RS Rally2 insieme ad Alice Tasselli

Prima gara stagionale per il veloce pilota frusinate, sulla Skoda Fabia RS Rally2 di Erreffe Rally Team gommata Pirelli. In coppia con la navigatrice ligure Alice Tasselli. Una splendida vittoria, la giusta carica per una stagione 2026 intensa ed importante.

Carmine Tribuzio, per la prima volta in coppia con Alice Tasselli, si dichiarava entusiasta per la prova speciale allestita da RT Motorevent, un tratto che il veloce pilota frusinate gradiva particolarmente, già dopo le ricognizioni e, al termine dello shakedown del sabato, il test con le vetture da gara, sembravano esserci tutte le premesse per vivere una bella gara e puntare a fare bene. Una gara test, nuovamente alla guida di una Skoda Fabia RS Rally2, per i colori della neonata CarSport, in vista di una stagione 2026 nella quale Tribuzio si batterà sugli asfalti italiani del Campionato Italiano Rally Promozione, oltre ad affrontare diverse gare tra Coppa Rally di Zona 7–Toscana e Campionato Italiano Rally Challenger. Al via delle ostilità, in una domenica mattina dal sapore già primaverile, Carmine Tribuzio ed Alice Tasselli partivano subito all’attacco, mettendo la loro Skoda davanti a tutti e facendo intendere da subito di voler puntare in alto.Un successo confermato anche nel secondo passaggio sulla speciale “Pratiglione”, con il duo TribuzioTasselli che sopravanzava nuovamente tutti, abbassando lo scratch precedente di oltre 4 secondi, e ribadito nella terza tornata, con il tris di successi parziali ed il pilota laziale che si confermava leader della gara. Nonostante le tre vittorie in prova, con un vantaggio sugli avversari che non gli consentiva di allentare la presa, Tribuzio partiva per il round finale con la giusta grinta e tutte le intenzioni di mettere il sigillo sulla gara torinese: stringendo i denti, con tenacia, il pilota frusinate riusciva nell’impresa, lasciando l’ultimo scratch al rivale francese Darmezin, ma riuscendo a salire sul gradino più alto del podio ed a conquistare la vittoria nella 20° Ronde del Canavese. Risuonava l’inno di Mameli e sventolava alto il tricolore, dopo le vittorie “straniere” degli ultimi anni, a Rivarolo Canavese dove, all’arrivo finale, si celebrava la vittoria assoluta di Carmine Tribuzio ed Alice Tasselli, davanti ai francesi Darmezin-Quartini, Hyundai i20 Rally2, e “Linos”-Mattioda, su un’altra vettura boema, sul terzo gradino del podio. Sarà una stagione impegnativa ed emozionante, ma Carmine ed Alice, grazie anche al successo in terra piemontese ed al giusto feeling che si è creato in abitacolo, oltre al valido pacchetto tecnico a disposizione, metteranno in campo la giusta grinta e determinazione, puntando a crescere, attraverso un vero e proprio gioco di squadra, gara dopo gara per raccogliere importanti risultati.