Esordienti: Top five di Alessandro Varini a Massa tra radici e colori Ciociari

Dopo l’avvio scoppiettante delle categorie Juniores e Allievi, anche la stagione degli Esordienti si apre con un segnale positivo che arriva direttamente dalla Toscana. Al Memorial Ennio Bongiorni di Massa, Alessandro Varini, atleta che milita nel Team Coratti, ha firmato un debutto di buon auspicio conquistando un quinto posto, tra gli Esordienti di 2° anno, in una gara veloce, chiusa alla media di 38,9 km/h.

Un piazzamento che sentiamo anche un po’ nostro. Sebbene Alessandro risieda tecnicamente per una manciata di metri nel versante romano degli Altipiani di Arcinazzo — località che si estende proprio sul confine tra le province di Frosinone e Roma tra i territori dei comuni di Arcinazzo Romano, Trevi nel Lazio, Fiuggi e Piglio — le sue radici e la sua attività quotidiana hanno un forte DNA ciociaro.

Dalle origini del papà Ivano, nativo di Monte San Giovanni Campano, alla memoria storica del nonno Memmo Passeri, colonna della comunità degli Altipiani, tutta l’attività di famiglia gravita nel frusinate. Un legame che si rinnova costantemente attraverso l’impegno della mamma Alessia, attiva nel settore e nell’organizzazione del Memorial dedicato proprio a nonno Memmo.

Un esordio convincente per Alessandro che, pur vivendo sulla linea di confine, pedala con il sostegno e l’identità di una comunità ciclistica, quella ciociara, a cui è legato da sempre.

Fonte FCI Frosinone