Esercito Italiano in campo per la Race for the Cure: sanità, logistica e solidarietà

Non solo sicurezza e logistica, ma un impegno che parte dal cuore. Dal 7 al 10 maggio, lo storico scenario del Circo Massimo ospiterà la 27ª edizione della Race for the Cure, e l’Esercito Italiano è pronto a fare la sua parte, come fa ormai da oltre vent’anni.

Ieri, durante la presentazione dell’evento presso il Salone d’Onore del CONI alla presenza del Sottosegretario alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, il Generale di Corpo d’Armata Angelo Michele Ristuccia, Comandante Logistico dell’Esercito, che ha presenziato alla conferenza stampa con il Maggior Generale Vincenzo Campagna, Direttore del Policlinico Militare di Roma “Celio”, ha confermato la presenza attiva della Forza Armata, sottolineando come “per l’Esercito proteggere la salute – e quella delle donne in primis – è un obiettivo che va oltre l’uniforme: è un impegno che si concretizza anche nelle iniziative rivolte alla cittadinanza”.

“Per l’Esercito Italiano – ha proseguito il Generale Ristuccia – “Race for the Cure” rappresenta ormai un gradito appuntamento. Gli uomini e le donne dell’Esercito sono presenti sin dalla sua seconda edizione, per dare un fattivo contributo alla realizzazione di un successo che ha alla base una causa nobilissima.

Anche quest’anno saremo presenti per confermare la nostra vicinanza ai temi della cura e della prevenzione, che sono peculiari e prioritari nella nostra organizzazione.

La Forza Armata ha nei suoi uomini e nelle sue donne la componente più importante e pregiata, e pertanto il supporto logistico, di cui quello sanitario è una articolazione, rappresenta una delle leve fondamentali per la tutela del benessere e la prevenzione e la cura delle malattie”, ha concluso il Comandante Logistico.

Il Comando Logistico dell’Esercito, che coordinerà tutti gli assetti della Forza Armata, allestirà la tribuna centrale per accogliere autorità e ospiti, attiverà un posto di medicazione avanzato per la gestione delle emergenze, schierando medici e infermieri militari, supportati da quattro ambulanze del Policlinico Militare “Celio”, tutte dotate di defibrillatori e attrezzature salvavita.

Numerosi militari parteciperanno attivamente alla corsa, unendosi sotto la bandiera della squadra “UNA ACIES”, che nelle ultime edizioni si è distinta come il gruppo più numeroso dell’intera manifestazione. La loro presenza testimonia l’impegno concreto della Forza Armata non solo in ambito operativo, ma anche nella promozione della cultura della prevenzione e del benessere.

La Race for the Cure, come ogni anno, offrirà 4 giorni di attività gratuite all’interno del Villaggio della Salute, con consulenze mediche specialistiche per la prevenzione dei tumori femminili e delle principali patologie. L’evento si concluderà domenica 10 maggio con la tradizionale corsa competitiva di 10 km, la corsa non competitiva di 5 km e la passeggiata di 2 km nel cuore della Capitale.