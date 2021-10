Esenzione IMU Parrocchia di San Costanzo e San Tommaso di Aquino: soddisfazione dell’avv. Picano

La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone ha accolto il ricorso dell’avv. Gabriele Picano del Foro di Cassino nell’interesse della Parrocchia di San Costanzo e San Tommaso di Aquino avverso la società concessionaria dell’incasso dei tributi del Comune stabilendo l’esenzione dalle imposte IMU anno 2015 sugli immobili dedicati al culto. In particolare la Parrocchia di Aquino non dovrà corrispondere alcun pagamento per ciò che concerne la Sala Giovenale, utilizzata per la formazione del clero e delle anime, per l’asilo e per l’oratorio parrocchiale. Resta a carico della Parrocchia esclusivamente la canonica in quanto non è il luogo di residenza del Parroco. Si dichiara soddisfatto l’avv. Picano per il provvedimento emesso che ha confermato un indirizzo giurisprudenziale teso all’esenzione IMU sugli immobili dedicati al culto e che permetterà di far risparmiare alla Parrocchia di Aquino una bella somma.

Comunicato stampa

Correlati