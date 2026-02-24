Eseguito ordine di carcerazione: 45enne condannato per traffico di droga trasferito in carcere

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germanio hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – nei confronti di un 45enne originario dell’agro aversano, domiciliato a Piedimonte San Germano, dove dal 2020 era sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

L’uomo è stato prelevato presso la propria abitazione dai militari e tratto in arresto in esecuzione della sentenza di condanna pronunciata nel 2025 dalla Corte di Appello di Napoli e divenuta definitiva lo scorso 17 febbraio, dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa.

Al 45enne è stata inflitta la pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsto dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990.

Secondo quanto accertato in sede giudiziaria, l’uomo avrebbe partecipato attivamente a un’organizzazione composta da oltre dieci persone, operante tra Casal di Principe e zone limitrofe, con disponibilità anche di armi. Un sodalizio strutturato e radicato sul territorio, dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Ultimate le formalità di rito, il condannato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino dove, tenuto conto della pena già scontata agli arresti domiciliari, rimarrà detenuto fino al 2027.

L’operazione conferma l’attenzione costante e l’impegno quotidiano dei Carabinieri della Compagnia di Cassino nel garantire il rispetto delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria e nel contrasto a ogni forma di criminalità organizzata e traffico di droga.

Un presidio di legalità silenzioso ma determinato, che continua a rappresentare un punto fermo per la sicurezza del territorio e per la tutela dei cittadini. Un risultato che testimonia professionalità, coordinamento e dedizione al servizio dello Stato.

foto archivio