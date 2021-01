Escursionisti dispersi sul Monte Velino: è il quinto giorno, in 100 ripartono per cercarli

E’ il quinto giorno di ricerche e nessuno smette di sperare. Si continua a cercare e si continua a pregare che Tonino, Valeria, Gianmarco e Gian Mauro possano essere trovati. Anche oggi è una giornata di sole e i soccorritori alle 7.30 hanno iniziato a prepararsi per tornare in vetta e continuare a scavare.

Dal campo base allestito a Forme di Massa d’Albe stanno iniziando a salire verso Valle Majellama, nella zona dove presumibilmente sono passati i quattro escursionisti dopo aver lasciato l’auto a Casale da Monte. Ieri è stata una giornata difficile ma anche piena di emozioni. Sono arrivati 100 uomini da tutta Italia per cercare i quattro escursionisti avezzanesi con mezzi e cani.

Sono stati proprio gli amici a quattro zampe a far accendere la speranza. In mattinata sono esplose le prime cariche per rompere una coltre di oltre 10 metri di neve. E’ stato appurato che i quattro erano muniti anche di piccozze e ramponi, da utilizzare per la neve dura e per meglio percorrere il tragitto che avrebbero voluto compiere. Nell’ambito della perlustrazione un cane del servizio del Soccorso alpino di Modena ha fiutato una traccia. Con le sonde e con le pale i soccorritori hanno scavato per oltre tre ore nel punto indicato dal cane senza però trovare elementi utili.

Oggi si ripartirà da lì. Le 60 unità del Soccorso Alpino e Speleologico giunte da tutta Italia, affiancate dalla Guardia di Finanza, dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia e dal 9^ Reggimento Alpini di L’Aquila torneranno a battere quella zona con pale e piccozze. Bisogna rompere una valanga lunga 600 metri e perlustrare l’intera area. Anche oggi saranno impiegate le unità cinofile, addestrate al soccorso in caso di valanghe.

Foto e fonte Abruzzolive