Escursionista di 55 anni trovato morto nel Parco dei Monti Lucretili

È stato trovato morto l’escursionista romano di 55 anni dopo che, dietro segnalazione alle autorità del suo mancato rientro, mercoledì pomeriggio erano scattate le ricerche nel territorio di San Polo dei Cavalieri, in provincia di Roma, nel Parco Regionale dei Monti Lucretili. Grazie all’ausilio di un sistema di localizzazione telefonica installato a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza è stato possibile circoscrivere l’area delle ricerche fino a individuare il disperso nella zona denominata del Conventillo ai piedi del Monte Morra. Una volta raggiunto dalle squadre e dai medici del Cnsas ne è stato purtroppo constatato il decesso causato probabilmente da un sopraggiunto malore.Il recupero della salma è ancora in corso viste le difficoltà del terreno presentate dalla zona del ritrovamento. Tramite un centro di coordinamento installato sul posto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lazio, sono state organizzate le squadre di ricerca che hanno percorso i diversi sentieri del Parco per cercare di individuare il disperso. Impegnati attivamente nelle operazioni di ricerca oltre quaranta operatori del Corpo Nazionale Alpino e Speleologico Lazio coadiuvati dalle unità cinofile molecolari. Sul posto, insieme agli operatori del Cnsas, gli uomini e gli elicotteri della Guardia di Finanza, i Carabinieri, i nuclei Saf dei Vigili del Fuoco, le Associazioni di Protezione Civile e i Guardiaparco. (Leggo) – foto archivio

Correlati