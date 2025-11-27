Escursione nella Faggeta delle Cisternole, 30 novembre 2025

Nell’ambito della rassegna regionale “Autunno ViviParchiDelLazio”, il Parco Naturale dei Monti Aurunci presenta un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio ambientale del territorio: un’escursione gratuita nella Faggeta delle Cisternole, programmata per domenica 30 novembre e organizzata in collaborazione con l’associazione Trek Med.

L’attività prevede un percorso di circa 9 km, con 750 metri di dislivello e difficoltà E+ (Medio Impegnativo). Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 presso l’Ex Museo Naturalistico del Parco, a Spigno Vecchio (LT).

La partecipazione è gratuita, con posti limitati e iscrizione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: infotrekmed@gmail.com – 347 5087535.

L’escursione si inserisce nel calendario delle attività autunnali del Parco, con l’obiettivo di promuovere una fruizione consapevole degli ambienti naturali dei Monti Aurunci e di favorire la conoscenza dei suoi ecosistemi forestali.

Il calendario completo degli eventi della rassegna “Autunno nel Parco” è disponibile sul sito ufficiale dell’Ente Parco: www.parcoaurunci.it.