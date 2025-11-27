Escursione nella Faggeta delle Cisternole, 30 novembre 2025

Cisternole 30nov2025
Nell’ambito della rassegna regionale “Autunno ViviParchiDelLazio”, il Parco Naturale dei Monti Aurunci presenta un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio ambientale del territorio: un’escursione gratuita nella Faggeta delle Cisternole, programmata per domenica 30 novembre e organizzata in collaborazione con l’associazione Trek Med.

L’attività prevede un percorso di circa 9 km, con 750 metri di dislivello e difficoltà E+ (Medio Impegnativo). Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 presso l’Ex Museo Naturalistico del Parco, a Spigno Vecchio (LT).

La partecipazione è gratuita, con posti limitati e iscrizione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: infotrekmed@gmail.com347 5087535.

L’escursione si inserisce nel calendario delle attività autunnali del Parco, con l’obiettivo di promuovere una fruizione consapevole degli ambienti naturali dei Monti Aurunci e di favorire la conoscenza dei suoi ecosistemi forestali.

Il calendario completo degli eventi della rassegna “Autunno nel Parco” è disponibile sul sito ufficiale dell’Ente Parco: www.parcoaurunci.it.

