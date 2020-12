Esce in bici per l’allenamento di Natale: Alex morto nello schianto

È morto Alex Stella, il 42enne ciclista molto noto a Saronno è rimasto vittima di un incidente nella mattina di Natale tra Ceriano Laghetto, Saronno e Solaro nel varesotto. Alex era il proprietario del bar Noir di corso Italia. La bicicletta da corsa e la sua grande passione per i pedali gli è stata fatale proprio il 25 dicembre.Anche nel giorno di Natale Alex Stella era in sella alla sua inseparabile bici da corsa, quando un’auto l’ha investito in via Lega Lombarda. Condizioni da subito erano disperate. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatare la morte. Sul luogo i carabinieri per i rilievi. Choc a Saronno dove tantissime persone lo conoscevano per la sua passione per la bicicletta e per essere titolare di vari locali nel centro città.

foto e fonte leggo.it