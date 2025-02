Esce di strada e si ribalta con l’auto, Mattia muore a 19 anni

Mattia Palumbo ha perso la vita a 19 anni in un tragico incidente avvenuto poco prima delle 18 del 23 febbraio in via Cerba, nel ravennese. Il giovane era a bordo di una Panda quando è uscito di strada, finendo in un campo, e l’auto si è ribaltata. Lui è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, secondo quanto riporta AltaRimini, ed è morto sul colpo. La polizia locale esclude il coinvolgimento di altri veicoli. Mattia sognava un futuro nella musica e aveva investito tempo e determinazione in questo percorso, utilizzando lo pseudonimo di “Axon”. «Mi disse una persona a me cara che se la vita fosse semplice non ci sarebbe più il gusto di viverla, e non ho mai scordato queste parole, posso assicurarvi che è vero…Ogni singolo sforzo orientato al tuo obbiettivo sarà ripagato, qualsiasi esso sia, solo il progresso è la dimostrazione che non stai sbagliando e quando non c’è, non resta che cambiare metodo ma MAI la determinazione, quella bisogna solo aumentarla», scriveva sui social.Presto sarebbe uscito il suo nuovo singolo, un progetto a cui teneva profondamente: «Spero e penso che questo toccherà il cuore di chi sta vivendo o ha vissuto ciò di cui parla questa canzone…». Il giovane lascia i genitori e due fratelli più grandi. Frequentava l’istituto agrario di Ravenna “Perdisa” e questa mattina gli studenti e i professori lo hanno ricordato con un minuto di silenzio.

Fonte Leggo.it – foto archivio