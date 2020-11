Esce di casa e scompare, ricerche in corso per ritrovare Giovanni Popolla

Vallecorsa. E’ uscito di casa questa mattina intorno alle ore 10 dalla sua abitazione, Giovanni Popolla di 79 anni si è allontanato a piedi e non è più tornato a casa. I familiari visto che l’uomo non rincasava si sono allarmati e hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi per cercare di ritrovare l’anziano, sul posto oltre le forze dell’ordine anche i volontari della Protezione civile e vigili del fuoco.Le ricerche proseguiranno per tutta la notte.

foto web