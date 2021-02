Episodio di bullismo a Sora, Pompeo: contro ogni forma di violenza la parola chiave è responsabilità

“Contro ogni forma di violenza la parola chiave è responsabilità. Lo è contro la discriminazione, l’odio razziale, l’omofobia, il bullismo. L’episodio accaduto a Sora, dove un ragazzo viene deriso per aver espresso il proprio pensiero e discriminato per il proprio orientamento sessuale, ci richiama a un preciso dovere. Dobbiamo agire con forza affinché la cultura del rispetto, della tolleranza e dell’accettazione dell’altro vincano sul sistema dell’odio e della violenza. Genitori, insegnanti, rappresentanti politici e delle istituzioni, gestori dei social network: abbiamo tutti il dovere di insegnare ai nostri figli i valori del rispetto e della comprensione”.Così il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, in merito all’episodio di bullismo che ha visto vittima uno studente di Sora.

COMUNICATO STAMPA