Enzo Sciotti il maestro del cinema dipinto, la prima mostra personale dell’artista autore di celebri poster cinematografici

Il Comune di Cisterna di Latina, a un anno dalla scomparsa, organizza la mostra personale del grande maestro e decano della cartellonistica cinematografica, Enzo Sciotti.

Dotato di un innato e straordinario talento artistico per il disegno e affascinato dal mondo del cinema, Enzo Sciotti appena sedicenne si reca presso lo studio grafico Battaglia che, riconosciute le spiccate doti artistiche, lo assume subito. In breve viene conosciuto e apprezzato e, negli anni Ottanta è tra i più prestigiosi e prolifici illustratori di poster cinematografici in Italia, in Europa e in America.

Nella sua carriera ha realizzato i manifesti di oltre tremila film, tutti dipinti, tra cui: “Fandango” di Kevin Costner premiato come poster dell’anno, “Il laureato” con Dustin Hoffman, “Borotalco” con Carlo Verdone ed Eleonora Giorgi, “In viaggio con papà” con Alberto Sordi e Carlo Verdone, “Phenomena” di Dario Argento, “Velluto Blu” di David Lynch e “Unico indizio la luna piena” di Stephen King e molti altri.

Con la sua arte, ha contribuito al successo della cosiddetta “Commedia all’italiana”.

Ha lavorato con importanti registi e produttori come Ettore Scola, Mario Monicelli, Nanni Loy, Carlo Verdone, Luciano Salce, Alberto Sordi, Aurelio De Laurentiis e moltissimi altri di fama internazionale, con i quali ha sempre avuto ottimi rapporti, sia professionali che di amicizia.

Sciotti può essere definito un autentico Maestro del disegno, un genito del “cinema dipinto” e con la sua innata arte pittorica visibile nei suoi capolavori, viene considerato anche un mito assoluto dai fan dell’horror. Ha lavorato con i migliori registi del settore: Lamberto Bava, Lucio Fulci, Dario Argento, Joe d’Amato, Stephen King, Sam Raimi, Romero e moltissimi altri.

Ha, inoltre, realizzato le copertine per diversi fumetti italiani per adulti degli anni settanta e ottanta (Terror Blu, Pioneers, I predatori, Pig, Oltretomba, Corsari all’arrembaggio, Attack 3+1).

Sabato prossimo, 14 maggio alle 11:30 a Palazzo Caetani si terrà l’inaugurazione della mostra con l’esposizione di circa 100 riproduzioni in alta risoluzione e due opere originali.

La mostra è visitabile al pubblico dal 14 Maggio al 24 Luglio 2022 all’interno del primo piano di Palazzo Caetani con visite gratuite il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00; domenica dalle 10,00 alle 12,00.

Visite riservate agli istituti scolastici o gruppi organizzati, dal lunedì al venerdì solo su prenotazione: biblioteca@comune.cisterna.latina.it

