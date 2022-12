Enzo Peticca di Destra Sociale contro il Consorzio di bonifica Conca di Sora e contro il commissario straordinario Sonia Ricci

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa.

«Le richieste di pagamento da parte del Consorzio di bonifica Conca Di Sora, recapitate ai cittadini che risiedono anche in zone urbane, stanno facendo nascere forti polemiche.» A sostenerlo è il dirigente provinciale di Destra Sociale Enzo Peticca che attacca, senza mezze misure, l’ente ed il nuovo Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica ‘A Sud di Anagni’, ‘Valle del Liri’ e ‘Conca di Sora’ Sonia Ricci, ex assessore all’Agricoltura di Nicola Zingaretti ed eletta al posto della dimissionaria Stefania Ruffo, con decreto dello stesso Zingaretti, nel luglio 2022. «Si tratta ancora una volta di ingiuste vessazione verso gli abitanti e questo è inaccettabile. E’ necessario fare chiarezza sulla situazione. Non crediamo sia giusto che si continui a chiedere a chi non usufruisce dei servizi dell’ente di pagare questa vera e propria tassa in un periodo, tra l’altro, fortemente provato da rincari energetici e da un’inflazione che massacra l’economia mentre il commissario straordinario, come emerge dalla delibera n°59 del 26 Luglio 2022, si “autodelibera” che guadagnera’ 71.513,98 euro l’anno lordi di cui 28.275,49 euro usciranno dalle casse del Consorzio di Bonifica Conca di Sora. – Affonda poi sui metodi – Palesiamo totale disgusto anche nei modi in cui vengono fatte le richieste. Per i mancati pagamenti del contributo del 2021 la busta contenente la comunicazione non viene consegnata tramite raccomandata ma lasciata nella cassetta delle lettere senza quindi una data utile come punto di riferimento ma soprattutto è “scandaloso” ciò che è scritto al suo interno. Nella missiva c’è una frase, addirittura messa in neretto per farla risaltare meglio, che nel leggerla porta a pensare che sia una velata ‘intimidazione’. La frase recita così: “(…) in difetto quanto sopra saremo costretti a richiede alla *** s.p.a. l’attivazione di tutte le procedure esecutive, ai sensi dell’art. 19 comma 4 D.Lgs 112/19 (fermo amministrativo veicoli, pignoramento ed espropriazione, ipoteca) per recuperare quanto dovuto (…).” L’autore che ha digitato sulla tastiera questa frase dovrebbe essere licenziato insieme a coloro che l’hanno firmata. Qualche mese fa la signora Ricci tuonava a mezzo stampa che i consorziati dovevano capire cosa facevano ma che soprattutto dovevano vederlo. Approfitto quindi per dirle che le daremo una mano a far vedere e a far capire ai consorziati cosa state combinando con il loro soldi.» È un fiume in piena Peticca e questa volta si rivolge ai cittadini: «Non votate più i sindaci che continuano ad appoggiare queste scelleratezze a discapito dei cittadini. Il gruppo dirigenziale provinciale di Frosinone di Destra Sociale appoggia con forte convinzione la battaglia intrapresa dal consigliere comunale di Isola del Liri, Mauro Tomaselli, da sempre in campo a difesa dei cittadini del territorio contro l’ente di bonifica ed il suo costante pressing sulla Regione Lazio. Basta tasse sulla proprietà, basta con il subire il dominio romano ma soprattutto basta con il PD e con il M5S. È ora di uscire dal perimetro di contribuenza come hanno già fatto altri comuni della provincia di Frosinone. Liberiamoci di un Ente Inutile.»

