Enzo e Gabriele Peticca campioni d’Italia: doppio trionfo per il MC Franco Mancini 2000

Domenica scorsa, a Spoleto, si è corsa la gara Spoleto-Forca di Cerro, penultima gara del CIVS e ultima del Campionato Europeo della specialità. Il M.C. Franco Mancini, torna a casa con un doppio titolo italiano nel carniere. Si tratta di Enzo e Gabriele Peticca, papà e figlio, che con una gara di anticipo si sono laureati Campioni Italiani. Enzo ha conquistato il tiolo della classe TT Open in sella a una Honda CBR1000RR, il pilota del MC Mancini, ha dovuto fronteggiarsi con un coriaceo Luca Stori, ma alla fine per il pilota isolano, grazie al vantaggio accumulato nelle precedenti gare è stato sufficiente salire sul secondo gradino del podio per accaparrarsi il titolo Italiano di classe. Gabriele Peticca, giovane talentuoso, in sella allla sua Kawasaki 1000, dopo aver vinto le due manches di gara del sabato, purtroppo in manche 1 della gara di domenica è incappato in una scivolata, per fortuna senza conseguenze fisiche. Gabriele non si è perso d’animo, e in manche 2, ha conquistato prepotentemente la vittoria e i punti necessari per portarsi a casa il titolo italiano della classe Super Open 1000. Peticca junior è stato fino all’ultimo in corsa per accaparrarsi il miglior tempo assoluto, vinto poi da Lardori su quad. Unica nota negativa è stat la scivolata in manche 1, che gli è costata probabilmente la vittoria del Campionato Europeo. Gabriele in questa gara si giocava anche il titolo continentale, e tempi alla mano era stato costantemente più veloce del suo diretto avversario, ma la caduta purtroppo ha compromesso le ambizioni europee del pilota ciociaro. Gabriele, può comunque ritenersi soddisfatto, anche perché prendere parte all’europeo su tracciati mai visti, totalmente differenti da quelli nazionali e conquistare il titolo di Vice Campione d’Europa, non è cosa da poco. Il M.C. Franco Mancini 2000, è orgogliosamente soddisfatto dei risultati conquistati da Enzo e Gabriele Peticca e rivolge loro un plauso per essere riusciti a portare un doppio titolo italiano in Ciociaria.