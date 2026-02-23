Entusiasmo e partecipazione: il tour di Benvenuto Fabrizi infiamma le contrade di Boville Ernica

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

BOVILLE ERNICA — Prosegue con energia, partecipazione e grande calore popolare il tour elettorale del candidato a sindaco Benvenuto Fabrizi e della lista civica Per Boville, impegnati in un fitto calendario di incontri nelle contrade del territorio per ascoltare direttamente i cittadini.

Nella giornata di ieri è stata la volta del centro storico, di San Lucio e Scrima, dove numerosi residenti hanno accolto con interesse e spirito costruttivo la presenza del candidato e della sua squadra. Un confronto aperto, concreto e senza filtri, che ha permesso di raccogliere segnalazioni, proposte e bisogni reali delle comunità locali.

L’iniziativa si inserisce in un modo di fare politica definito “innovativo” dalla stessa lista: niente palchi distanti, ma dialogo diretto nelle piazze, nelle strade e nei luoghi della quotidianità. Un approccio che sembra aver colpito nel segno, come dimostrano la forte partecipazione e l’entusiasmo registrati in tutte le tappe.

«È fondamentale — ha sottolineato Fabrizi — ascoltare le persone nei luoghi in cui vivono. Solo così si può costruire un programma davvero aderente alle esigenze del territorio».

Parole accompagnate da un clima di fiducia e coinvolgimento, con molti cittadini che hanno espresso apprezzamento per la disponibilità al confronto e per l’attenzione riservata anche alle realtà periferiche.

Grande soddisfazione è stata manifestata non solo dal candidato, ma da tutta la lista Per Boville, che vede in questo tour uno strumento essenziale per creare un rapporto diretto con la popolazione e per rafforzare il senso di comunità.

Il viaggio elettorale proseguirà nei prossimi giorni in altre contrade, con l’obiettivo di raggiungere ogni angolo del territorio e dare voce a tutti.

Un percorso partecipato che, tappa dopo tappa, sta trasformando la campagna elettorale in un vero momento di ascolto collettivo e di rinnovata passione civica.