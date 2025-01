Entra con l’auto dentro il supermercato e investe una donna che sta facendo spesa: attimi di panico

Momenti di panico giovedì mattina 2 gennaio a Reggio Emilia: in un supermercato un’auto ha sfondato le porte d’ingresso e ha investito una cliente, ferendola. È successo poco dopo le 10 alla Coop di via Sani, in zona stazione. Stando a quanto ricostruito, una 50enne di origine nigeriana ha perso improvvisamente il controllo della sua Toyota Rav4 nel parcheggio ed è letteralmente entrata nell’esercizio commerciale centrando una 60enne italiana che aveva appena finito di fare la spesa.Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica. La donna sbalzata a terra è stata portata all’Arcispedale Santa Maria Nuova in condizioni di media gravità, ma non risulta essere in pericolo di vita.Fortunatamente la velocità dell’auto era molto ridotta e ha evitato conseguenze peggiori.La conducente è uscita con le sue gambe dall’abitacolo, ma sotto choc per l’accaduto. Sta bene, ma è comunque stata portata al pronto soccorso per accertamenti.Del caso si sta occupando la polizia municipale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Per ora si esclude un malore. La donna avrebbe perso banalmente il controllo dell’auto per cause ancora al vaglio. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco, i carabinieri e una volante della polizia. (LEGGO.IT)

