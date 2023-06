Enti locali, Regimenti: presenza Metsola è grande attenzione su politiche Regione Lazio

«Con il progetto ‘Europa in Comune’ vogliamo aiutare Comuni e cittadini a cogliere le opportunità che arrivano dall’Europa contribuendo alla costruzione di una cittadinanza europea attiva. Ringrazio la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola la cui presenza all’evento di presentazione, sottolinea la grande attenzione che le istituzioni europee pongono sulle politiche della Regione Lazio e su ogni proposta che punti a ridurre la distanza con le Istituzioni europee. Sono convinta che l’Europa che riparte dai territori, dalle comunità, dalle Autonomie locali è la sola Europa possibile». Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza Urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali nel corso della presentazione del progetto ‘Europa in Comune’.

«I Punti Europa in Comune – aggiunge Regimenti – rinnovati nel logo e nel nome, avranno lo scopo di rappresentare un efficace ed immediato strumento informativo sulle opportunità che arrivano da Bruxelles. Daremo continuità agli sportelli garantendo la presenza del personale, appositamente formato, destinato al servizio per almeno due anni e lanceremo una campagna di pubblicizzazione del servizio. Inoltre, avvieremo una revisione delle Convenzioni stipulate con i Comuni e non ancora operative».

«Abbiamo, infine, attivato un protocollo sperimentale con l’Università La Sapienza per portare europrogettisti qualificati nei Comuni e garantire quelle professionalità, spesso difficili da trovare, essenziali per redigere i progetti e intercettare i fondi europei – conclude l’assessore – Come ha sottolineato il presidente della Regione Francesco Rocca, che ringrazio per aver accolto il progetto, la Regione Lazio è e sarà la Casa dei Sindaci».

