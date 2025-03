ENTI LOCALI, GIUNTA LAZIO STAZIA 6,8 MILIONI DI EURO PER FUNZIONAMENTO COMUNITÀ MONTANE

La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università, Luisa Regimenti, ha approvato una delibera che stanzia 6 milioni e 800mila euro per assicurare la continuità del funzionamento delle Comunità montane e della Comunità di arcipelago delle Isole Ponziane.

Le risorse regionali sono prioritariamente destinate alla copertura delle spese relative agli oneri sostenuti per il personale. Le eventuali risorse residue saranno ripartite per la copertura delle spese di gestione. Le economie eventualmente rilevate nel corso dell’anno per i compensi dei commissari, nonché le eventuali ulteriori risorse che dovessero essere rese disponibili in corso di esercizio saranno destinate a integrare le risorse finalizzate alla copertura delle spese di personale e di gestione.

«Passo dopo passo stiamo dimostrando continuità e concretezza nell’aiutare i territori montani, costituiti da piccoli comuni situati spesso in zone svantaggiate, e nel garantire servizi ai cittadini che li abitano. Stiamo lavorando per la valorizzazione e il riordino delle 23 Comunità montane e di arcipelago del Lazio che nel frattempo devono continuare ad erogare servizi e a svolgere la loro preziosa funzione in attesa di una legge nazionale che aggiorni la normativa in materia» sottolinea l’assessore Luisa Regimenti.

«Le risorse stanziate oggi si sommano a quelle erogate attraverso i fondi FOSMIT: il 18 marzo aprirà il bando “Giovani in quota” con quasi 5 milioni di euro a sostegno di giovani under 35 che vogliono avviare o già sono in possesso di una attività imprenditoriale situata nei Comuni esclusivamente montani della Regione. Attraverso queste misure concrete la Giunta Rocca è impegnata ad affrontare le sfide ambientali, sociali ed economiche di questi territori preziosi: continueremo ad impegnarci per scongiurare lo spopolamento dei comuni montani e rivitalizzare l’economia delle aree interne e montane del Lazio» conclude l’assessore Luisa Regimenti.