Enti locali: CISL FP Frosinone apre il confronto e chiede subito gli istituti economici

La Cisl Fp Frosinone ha avviato formalmente, presso tutti gli enti locali della provincia, il percorso per l’apertura della contrattazione decentrata integrativa alla luce del nuovo Ccnl Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026.

Con apposita comunicazione, il sindacato ha trasmesso la piattaforma per il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, richiamando al contempo le precedenti note già inviate alle amministrazioni, contenenti le indicazioni operative e gli adempimenti necessari per dare piena attuazione al nuovo contratto nazionale.

«L’obiettivo è garantire un avvio tempestivo e corretto della contrattazione di secondo livello, nel pieno rispetto delle norme contrattuali e nell’interesse dei lavoratori degli enti locali – ha affermato il Responsabile degli Enti locali Raffaele Ercoli – È fondamentale che tutte le amministrazioni procedano senza ritardi agli adempimenti previsti, a partire dall’applicazione degli istituti economici e normativi. Parliamo dell’aggiornamento degli stipendi tabellari già dalla busta paga di marzo 2026, o comunque tramite cedolino aggiuntivo prima di aprile, e della contestuale liquidazione degli arretrati, degli straordinari e delle indennità collegate alla paga oraria, comprese quelle di turnazione. Allo stesso tempo è necessario avviare immediatamente il confronto con la RSU e con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale, nel rispetto delle regole che disciplinano la titolarità delle relazioni sindacali, per affrontare temi centrali come il piano triennale del fabbisogno di personale e la costituzione degli organismi previsti dal contratto, a partire dall’Organismo Paritetico per l’Innovazione. Abbiamo inoltre richiesto la trasmissione di tutti gli atti propedeutici alla contrattazione, tra cui la costituzione del fondo del salario accessorio per il 2026 e la definizione della delegazione trattante di parte pubblica. Su questo punto vogliamo essere chiari: non sono più tollerabili ritardi. La cosiddetta “contrattazione tardiva” è stata più volte censurata dalla Corte dei Conti e rischia di compromettere la legittimità degli accordi e la possibilità di erogare le risorse ai lavoratori. È altrettanto importante valorizzare il personale attraverso tutte le opportunità previste dal contratto, comprese le progressioni verticali in deroga e l’utilizzo delle risorse disponibili nei fondi. Così come deve essere garantita la piena applicazione delle nuove norme sul lavoro agile, incluso il riconoscimento del buono pasto. Continueremo a vigilare affinché il nuovo CCNL trovi concreta e tempestiva attuazione in tutti gli enti locali della provincia, perché solo attraverso una contrattazione seria e rispettosa delle regole è possibile dare risposte reali ai lavoratori e migliorare la qualità dei servizi pubblici».