Enti locali, Battisti (Pd): “Congratulazioni a neo presidente Ali, Gualtieri”

“Congratulazioni al neo presidente Ali, Roberto Gualtieri. La straordinaria esperienza del sindaco di Roma sarà fondamentale per le battaglie che l’Associazione delle autonomie locali italiane dovrà svolgere a tutela dei comuni, delle province, delle regioni e delle comunità montane: penso, ad esempio, al contrasto all’autonomia differenziata, una legge ingiusta voluta dal governo di destra che impoverisce i territori, aumenta le disuguaglianze e spacca in due l’Italia. Con l’occasione, ringrazio Matteo Ricci, presidente uscente, per lo straordinario lavoro svolto in questi anni”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliere regionale Pd del Lazio. “Auguri e buon lavoro – prosegue – ai rappresentanti del mio territorio eletti nel consiglio nazionale di Ali. A Enrico Pittiglio, vicepresidente della provincia di Frosinone, riconfermato nell’organizzazione nazionale; Elisa Ceccarelli, assessore a Falvaterra, e Angelo Pizzutelli, consigliere comunale di Frosinone, eletti nel consiglio nazionale. Si tratta di un incarico molto importante, sono certa che sapranno operare nel migliori dei modi”. COMUNICATO STAMPA