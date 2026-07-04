ENSEMBLE: L’Accademia di Belle Arti di Frosinone porta in scena la filosofia dell’attesa con “Just Before”

Nello straordinario scenario della Terrazza del Pincio, dove la storia di Roma abbraccia l’orizzonte, l’Accademia di Belle Arti di Frosinone presenta “Just Before” Filosofia dell’Attesa, concept del biennio di Fashion Design 25/26 e prima uscita dell’attesissima sfilata-evento “Ensemble”.

Esiste un istante sospeso che precede ogni trasformazione. È il momento in cui tutto è ancora possibile, in cui il corpo trattiene il respiro e il tempo sembra rallentare. Just Before esplora proprio questo spazio invisibile: il confine tra ciò che siamo stati e ciò che stiamo per diventare.

L’attesa non viene interpretata come immobilità, ma come energia latente. Ogni capo rappresenta una tensione verso il cambiamento, un equilibrio instabile tra ordine e caos, controllo e spontaneità, memoria e innovazione.

La ricerca progettuale attraversa epoche e linguaggi differenti. Le silhouette storiche dell’alta moda e del costume vengono ricostruite attraverso la struttura della crinolina, trasformandosi in architetture contemporanee. La tradizione sartoriale dialoga con la cultura urbana, mentre materiali classici convivono con superfici sperimentali, manipolazioni tessili, ricami e applicazioni tridimensionali.

Anche la palette cromatica racconta questa tensione: i toni neutri evocano la sospensione e il silenzio dell’attesa, mentre improvvise esplosioni di colore rappresentano l’istante in cui l’energia si libera.

La collezione propone un percorso emotivo nel quale ogni look è una fase della trasformazione. Le forme si espandono, si comprimono, si stratificano e si liberano progressivamente, fino a raggiungere un equilibrio tra passato e futuro Just Before non racconta il cambiamento, ma l’istante che lo precede: quel momento fragile e potente in cui ogni possibilità è ancora aperta.

La sfilata “Ensemble” diventa così il palcoscenico di un dialogo audace tra il passato accademico e il futuro urbano, unendo l’alto artigianato all’energia della strada, sotto il cielo della Capitale.

L’Accademia di Belle Arti di Frosinone

L’Accademia di Belle Arti di Frosinone è un’istituzione pubblica nata nel 1971 che rappresenta un punto di riferimento culturale vitale per il territorio del Lazio meridionale e un polo di attrazione per studenti nazionali e internazionali attraverso un’offerta formativa che si articola in corsi di Diploma Accademici di Primo e Secondo Livello, spaziando dalle discipline tradizionali alle nuove frontiere dell’arte contemporanea e del digitale. Oltre a quello in Fashion Design, tra i percorsi di studio principali figurano anche Pittura, Scultura, Grafica d’Arte, Scenografia, Graphic Design, Media Art, Fotografia, Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico.

Il sostegno della Camera di Commercio Frosinone Latina e di Informare

L’iniziativa Just Before si inserisce a pieno titolo nel percorso di collaborazione promosso attraverso il Protocollo d’Intesa “Giovanni Proia” 2026-2028, sottoscritto e rinnovato dalla Camera di Commercio Frosinone Latina, dall’Azienda Speciale Informare e dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra formazione, creatività e sistema produttivo, valorizzando i giovani talenti e sostenendo lo sviluppo del comparto della moda e del fashion design.

«“Just Before” rappresenta perfettamente lo spirito del Protocollo “Giovanni Proia”: creare un ponte concreto tra il mondo della formazione e quello delle imprese, offrendo ai giovani occasioni di crescita, confronto e visibilità in contesti di grande prestigio. La moda è uno dei settori che meglio esprime il valore del Made in Italy e il talento delle nuove generazioni costituisce una risorsa strategica sulla quale continuare a investire. La collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Frosinone, attraverso Informare, conferma la volontà della Camera di Commercio di sostenere percorsi che uniscono cultura, innovazione e sviluppo economico, contribuendo a rafforzare la competitività del territorio e delle sue eccellenze», dichiara il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora.