Enrico Tiseo nominato coordinatore di Fratelli d’Italia di Pignataro Interamna

La nomina è arrivata giorni fa da parte del Presidente provinciale di Fdi Massimo Ruspandini.

Il Vicepresidente Gabriele Picano augura buon lavoro all’amico di sempre E. Tiseo: ‘’sono sempre stato un grande sostenitore di Enrico, le sue doti e capacità politiche saranno sicuramente un valore aggiunto per la crescita del partito nel nostro territorio. Il Circolo di Fdi di Pignataro sarà aperto a tutti coloro che condividono le idee e i valori della nostra Leader Giorgia Meloni e sono sicuro che il neo coordinatore svolgerà un ottimo lavoro di aggregazione. Ad Maiora Semper. Ringrazio inoltre Massimo Ruspandini per il suo costante impegno per la nostra amata Ciociaria’’.

I Ringraziamenti di Enrico Tiseo: ringrazio l’avv. Gabriele Picano e l’On. Massimo Ruspandini per la nomina e per la fiducia accordatami. mi confronterò sempre con loro per portare avanti i progetti e i valori di Fdi. Il mio lavoro sarà quello di far crescere il partito nella nostra città ancor più di quanto sia cresciuto negli ultimi anni, con passione e dedizione.

COMUNICATO STAMPA