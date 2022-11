Enrico Pittiglio eletto Presidente dell’unione dei comuni Valle di Comino

“Ringrazio i sindaci e i consiglieri dell’Unione che all’unanimità hanno sostenuto la mia elezione alla carica di presidente dell’Unione dei comuni Valle di Comino. Senza maggioranze né opposizioni, ma nell’ottica della fattiva collaborazione per le esigenze che il nostro territorio ci chiede. Raccolta differenziata, scuola, altre funzioni da associare, Pnrr, aree interne, tutela ambientale e investimenti sono sfide sicuramente appasionanti e importanti per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Lavoreremo, insieme, per raggiungere importanti obiettivi”.

Così in una nota Enrico Pittiglio, sindaco di San Donato, eletto Presidente all’unanimità dal consiglio dell’Unione dei Comuni Valle di Comino.

“Alvito, Gallinaro, Settefrati, San Donato e Vicalvi sono territori bellissimi che hanno bisogno dei giusti servizi. Ci doteremo presto di una sede autonoma – conclude – che sia punto di incontro non solo degli amministratori e degli eletti ma di tutti i cittadini”.

comunicato stampa