Enrico Maria Forte, Mario Michele Pascale, Gaia Pernarella e Maria Forte presentano il libro “Vita (poco) standard di un consigliere regionale”

Venerdì 13 maggio, alle ore 18, presso l’Open Art Café di Terracina, il consigliere regionale Enrico Maria Forte e lo scrittore Mario Michele Pascale insieme a Gaia Pernarella, presidente della commissione Cultura della Regione Lazio e alla dottoressa Maria Forte, parleranno del libro “Vita (poco) standard di un consigliere regionale”. Il volume prende spunto dalla “biografia provvisoria “ di Enrico Maria Forte per narrare, attraverso le sue parole, la storia di una città, Latina, capoluogo di provincia sospeso tra conservazione e mito fondativo. Da un punto di vista privilegiato il racconto politico analizza anche le vicende delle diverse amministrazioni locali che si sono succedute da Finestra a Zaccheo per arrivare alla riconferma di Damiano Coletta. Il testo non si limita alla narrazione di una realtà politica locale, le vicende che si snodano agili tra le pagine attraversano anche la storia del Paese: il “caso Moro”, la nascita del PD, l’impegno dei cattolici in politica e Tangentopoli ne sono un esempio, senza trascurare alcuni protagonisti della vita intellettuale e politica italiana, tra loro: David Sassoli e Pietro Scoppola. Il volume analizza, con schiettezza, anche l’operato politico dei segretari del Partito Democratico da Veltroni a Zingaretti, ma, Mario Michele Pascale con le sue domande non annota solo gli aspetti politici, non si limita a questo: raccoglie agilmente l’ esposizione di Enrico Maria Forte, (due volte consigliere regionale e dirigente politico locale) ed esplora abilmente anche il suo privato.

COMUNICATO STAMPA