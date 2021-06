Enrico Forte(PD): Concorso di progettazione per il complesso ex Onc di Piazza Quadrato a Latina. Prima pietra per nuovo polo culturale

«La Giunta regionale ha deliberato le linee guida per il concorso di progettazione finalizzato al recupero, la riqualificazione funzionale e l’allestimento degli spazi interni ed esterni del complesso regionale ex Opera Nazionale Combattenti in Piazza del Quadrato a Latina, affidando a LAZIO Crea del procedimento relativo al Concorso di progettazione e destinazione delle relative risorse.

Un passaggio che, di fatto, sancisce il via libera al primo grande progetto di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio storico-architettonico della nostra città. Alla Regione, al capo di Gabinetto Albino Ruberti, così come all’Ater, va dato atto di aver creduto sino dal principio a questa idea, mossa da un emendamento al bilancio regionale da me proposto per recuperare una parte rilevante del nostro patrimonio, concentrata nello ‘Stallino’ di piazza Quadrato che insiste in un complesso dalle enormi potenzialità. Auspico che arrivino idee interessanti, all’altezza delle sfida e di un intervento stimato intorno a sei milioni di euro una volta ultimato, riconsegnando a Latina una spazio dal valore simbolico inestimabile, ma anche funzionale all’incremento dell’offerta di spazi culturali e per la socialità. Un nuovo polo di aggregazione che rende onore alla seconda città del Lazio, finalmente dopo anni di oblio. Il concorso viene bandito a ridosso dell’89esimo anniversario della posa della prima pietra della città, ed è un atto concreto per celebrare il patrimonio delle città di fondazione, non solo di Latina». Lo annuncia il consigliere regionale Enrico Forte (Pd).

