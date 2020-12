Enrico Forte (PD): “Il nuovo ospedale di Latina frutto di un lungo lavoro della Regione Lazio”

<< I progetti illustrati dalla Asl di Latina per la sanità provinciale rappresentano un punto di partenza per disegnare servizi di prossimità più forti e moderni, rispondenti alle esigenze di un territorio estremamente variegato come quello pontino. Una Sanità, peraltro, strategica anche per tutto il basso Lazio. In particolare la realizzazione del nuovo ospedale nel capoluogo è il risultato di uno sforzo congiunto tra la Regione Lazio ed il Governo. L’area destinata al nuovo presidio, come noto, è di proprietà regionale e qui, finalmente il Dea di secondo livello troverà spazi adeguati in termini tecnologici e di risorse umane. E’ proprio qui che pensiamo si possa realizzare un Policlinico Universitario che sia il tassello per un Hub Provinciale della Salute. E’ il momento di mettere a sistema sanità, imprese, mondo accademico e anche il settore agricolo pensando ad un innovativo comparto del “Farma Food” >>. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del PD Enrico Forte.

COMUNICATO STAMPA

