Enrico Forte e Alice Urciolo, candidata allo Strega, protagonisti di un appuntamento social domenica 18 aprile

Il consigliere regionale del PD incontrerà l’autrice di “Adorazione”, il romanzo candidato al Premio Strega, in modalità streaming, sul più cliccato social italiano: Facebook

<< I tanti talenti pontini protagonisti nelle diverse discipline devono diventare un riferimento utile ad orientare le scelte impegnative che ci attendono in questa fase densa di insidie, ma anche di grandi opportunità>> – afferma Enrico Forte, consigliere del PD alla Regione Lazio – e prosegue: <<La pandemia ha ridotto drasticamente le possibilità di confrontarsi in presenza su argomenti culturali e in occasione della candidatura del romanzo “Adorazione” dell’autrice pontina Alice Urciolo al Premio Strega ho deciso di organizzare un incontro pubblico sui social per parlare dell’opera. La Urciolo nel suo libro esplora temi di grande attualità come il femminicidio, il conflitto generazionale, il disagio di vivere degli adolescenti di provincia. Le “città del silenzio” sono la quinta ideale nella quale inserire vite fatte di solitudini e inquietudini mai sopite, sono due città di fondazione: Sabaudia e Pontinia. Alice Urciolo è la più giovane tra i dodici candidati allo Strega e partecipare all’incontro sul social network, offrirà la possibilità di conoscerla meglio e di porre il focus anche su considerazioni antropologiche che avvolgono le città di fondazione, protagoniste indiscusse della nostra storia e della nostra realtà territoriale>>.

L’appuntamento social sarà visibile sulla pagina facebook di Enrico Forte alle ore 15.00 di domenica 18 aprile.

COMUNICATO STAMPA