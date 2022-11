Ennesimo rinvio di Zingaretti, Gianluca Quadrini commenta la decisione di far slittare nuovamente le dimissioni del Presidente della Regione Lazio

“Fino all’ultimo, Zingaretti, sta dimostrando di anteporre gli interessi del partito a quelli di un’intera regione”In questo modo, Gianluca Qaudrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega, commenta come, ancora una volta, il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti ipotizza di far slittare le sue dimissioni. “Per quanto tempo ancora il Presidente Zingaretti vuole continuare a tenere, oltre che due piedi in una scarpa, una regione ferma? – Continua il Presidente Qaudrini “ Le valutazioni politiche, i patti e le alleanze che lui e il suo partito stanno facendo sono solamente a danno e a discapito di tutta la regione. Ricordo, al contrario di quanto afferma il Presidente Zingaretti, che la Regione Lazio, in questi anni di governo Pd, ha subito, non un cambiamento ma un vero e proprio declino. Parlo sotto il punto di vista economico, occupazionale, sanitario e di vivibilità. Se da una parte il governo dell’incertezza continua a temporeggiare, dall’altra parte c’è una regione che chiede certezze, soluzioni e concretezza. Soprattutto ci sono dei cittadini che meritano di essere rappresentati”.

COMUNICATO STAMPA