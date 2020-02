Ennesimo incidente sulla Cassino-Formia, Ciacciarelli (Lega): “Chiesta la messa in sicurezza da anni”

“Ieri è accaduto l’ennesimo incidente con un’altra povera vittima sulla SR 630 Cassino-Formia, è del 18/02/2020 l’ultima mia interrogazione per la messa in sicurezza dell SR 630 ormai troppo frequentemente teatro di tanti incidente molti dei quali mortali. Ormai siamo in presenza di una vera e propria emergenza e non si riesce a capire perché la Regione Lazio non si attiva per cercare di risolvere il problema in maniera radicale e definitiva. Nelle prossime ore oltre a chiedere la calendarizzazione della mia interrogazione porterò avanti altre iniziative a tutela degli abitanti della provincia di Frosinone.”

COMUNICATO STAMPA

