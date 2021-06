Ennesimo incidente sulla Casilina: violento scontro tra un camion dei pompieri e un’auto

Purtroppo ancora un incidente sulla Casilina. Una Fiat Punto con a bordo una donna si e scontrata con un camion dei pompieri, ad avere la peggio è stata la settantunenne che è rimasta ferita e visto la gravità delle stesse è stato predisposto il trasferimento in eliambulanza in un nosocomio romano. Il brutto incidente è

avvenuto in località Sordella frazione di Cervaro. Sul posto oltre alle forze dell’ordine i sanitari del 118. La strada già teatro di diversi incidenti è ritenuta pericolosissima per quanto riguarda la viabilità.

