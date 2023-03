Endurance al Paul Ricard per il TRT

Techno Racing Team tra i 48 equipaggi della 4 ore di Le Castellet

Si correrà il 6 e 7 maggio p.v. in Francia la prima gara della Europe Endurance Cup. La gara ha fatto registrare il boom di presenze, con ben 48 team presenti in griglia. Sette i team battenti bandiera italiana, di cui due ciociari: il Techno Racing Team di Isola del Liri ed il team Parravano Corse. Il TRT, scenderà in pista con una Yamaha YZF750R del 1993 e gareggerà nella categoria ”Formula”. Alla gara risultano iscritti tanti piloti famosi, di estrazione della superbike e del Motomondiale, quali il britannico Danny Webb, la pattuglia belga ben rappresentata dal trio Stephan Mertens (Vice campione del mondo in superbike), Xavier Simeon in coppia con il papà Michel Simeon (già vincitore della 24 ore di Liegi). Si tratta di una gara molto difficile ed impegnativa, che metterà a dura prova piloti e moto. Abbiamo sentito uno dei piloti e responsabile del TRT, Williams Alonzi, queste le sue parole:” Saremo alle prese con una gara molto impegnativa e dispendiosa, dovremo vedercela con piloti di gran calibro, che chiaramente avranno delle moto molto performanti. Paradossalmente questa cosa avrà più peso nelle qualifiche del sabato, che non nella gara della domenica. Noi al loro cospetto saremo un piccolo team, ma non per questo ci arrendiamo, superato lo scoglio delle qualifiche, sono certo che in gara avremo modo di dire la nostra. Ci tengo a fare un caloroso In Bocca al lupo agli altri sei team italiani, con particolare riferimento, ai nostri conterranei del Team Parravano Corse”. La competizione, oltre ad essere impegnativa, sarà anche onerosa, il TRT confida nell’apporto degli sponsor, che al momento stanno rispondendo in maniera positiva e non solo in ambito ciociaro, ma anche oltre vista la presenza di sponsor siciliani. La moto, la Yamaha YZF750R, ha subito un profondo e radicale lavoro, nella sede del Techno Racing Team, proprio per adattarla alle particolari condizioni di una gara di endurance. Come detto la gara, si svolgerà sui sei km circa del tracciato del Paul Ricard a Le Castellet in Francia. Tracciato che presenta un rettilineo di quasi due km dove si raggiungeranno velocità di molto superiori ai duecento km/h. Il TRT non ha ancora presentato la squadra al completo, gli unici nomi che si conoscono sono quelli dei due piloti Mauro Di Sarra, Williams Alonzi e di uno dei tecnici/meccanici Stefano Colasanti, presto dovremmo conoscere l’intero staff e piloti.

COMUNICATO STAMPA